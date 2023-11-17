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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لتصرف غير متوقع لأحد المواطنين مع هطول الأمطار

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لرجل سعودي تم تداوله على نطاق واسع ليحظى بملايين الشاهدات وتناقله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل  .

على الجانب الآخرقد وثق مقطع الفيديو لرد فعل المواطن السعودي وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على مدينتي مكة المكرمة وجدة.

وقد ظهر المواطن السعودي  في مقطع الفيديو، وهو يقوم بالوقوف في مكان مفتوح ويحاول الاستمتاع  بسقوط أمطار الخير والتي تساقطت على جسده، ويثير الجدل قيامه بتبخير نفسه بسعادة وتفاؤل.

وقال خلال مقطع الفيديو عاصفة مطرية وخيرات  وأشار إلى أنهم أكثر من مرة حذروا الناس ودعوهم للتحضير لهذه الأمطار، ولكن بعض الناس لم يأخذوا الأمر على محمل الجد.

 

المواطن السعودي

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