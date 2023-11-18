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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحب الله.. هبوط طارئ لطائرة في روما بسبب راكب مصري .. ما الذي حدث؟

أحب الله ..هبوط
"أحب الله" ..هبوط طارئ لطائرة في روما والسبب راكب مصري

أثارت واقعة تعد غريبة من نوعها  لاضطرار شركة فويلنج بإيقاف الرحلة رقم VL8522  والتي  كانت من المقررأن تحلق  بين باريس والقاهرة و قامت الشركة بإجبار الطائرة على الهبوط الطارئ  وذلك بعد أن كانت تحلق فوق جزيرة براتش بكرواتيا وذلك لتنعطف بشكل مفاجئ غربا لتهبط في مطار فومتشينو في العاصمة الإيطالية روما  وذلك بهدف إنزال أحد الركاب المصريين وهو مسافر يبلغ من العمر 29 عاما.

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على الجانب الآخر قد وثق مقطع فيديو تقشعر له الأبدان وتم تصوير وذلك أثناء قيام رجال الشرطة الإيطالية بإيقاف أحد الركاب المصريين وذلك بسبب قيامه بكتابة  كلمة "أحب الله" على ورقة  بعد تعرضه لوعكة صحية وطلبه لتناول الدواء

على الجانب الآخر وفقا لصحيفة الديلي ميل قد كان على الراكب إمضاء ورقة  أنه قد تناول هذا الدواء وذلك بناء على مسؤوليته إلا أنه بعد قيام  أحد أفراد طاقم الطائرة بقرأة الورقة  وجد عبارة 'أحب الله'  مما جعل قائد الطائرة يقرر الهبوط بشكل طارئ

حول سبب وقوف الطائرة وهل السبب يتعلق بنوع الدواء الذي تناوله الراكب و زعم البعض أن سبب الهبوط الإضطراري قد يرجع بسبب ما كتبه الراكب المصري إلا أن شركة فويلنج للطيران أكدت أن سبب الهبوط يرجع إلى أسباب تتعلق بالسلامة وقد تم إطلاق سراح الرجل بدون اتخاذ أي إجراءات قضائية ضده.

الهبوط الطارئ العاصمة الإيطالية طاقم الطائرة روما

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