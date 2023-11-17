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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

تحبس له الأنفاس ..
تحبس له الأنفاس .. مقطع فيديو مروعب للحظات لغرق قارب سياحي

أثار مقطع فيديو تناقلته  وسائل الإعلام العالمية، على نطاق واسع الكثير من الجدل حيث وثق لحظات مروعة لغرق قارب سياحي وذلك في جزر البهاما، مما أدى إلى مقتل سائحة أمريكية على الفور.

وأوضحت التقارير أن الحادث قد وقع في وقت متأخر وقد  تم توثيق لحظة انقلاب القارب، إذ ظهر السائحون وهم يرتدون سترات النجاة و يصرخون طلبًا للمساعدة.

 وقال احد الأشخاص:  حسنًا، تنفس بينما قد تم القيام بتصوير شخص يقف على جانب القارب وهو يقوم بالأمساك بحبل بينما في المقابل قد كان القارب ينقلب على جانبه الآخر وذلك  من بينهم سائحة أمريكية قد تبلغ من العمر 75 عامًا من برومفيلد، كولورادو، فقد واجه القارب  ارتفاع مياه البحر، مما أدى إلى انقلابه.

على الجانب الآخر قد تمكن جميع الركاب وأفراد الطاقم الآخرين من النجاة،إلا أن السائحة الأمريكية، التي كانت تقضي إجازة مع عائلتها، قد لاقت مصرعها في المستشفى.

مقطع فيديو لحظات مروعة سائحة أمريكية

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