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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| طارق صبري وشيري عادل يحذفان صورهما معاً .. تفاصيل حفل زفاف خالد نجل عمرو أديب

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

طارق صبري وشيري عادل يحذفان صورهما معا.. تفاصيل

 

حذف كل من الفنان طارق صبري والفنانة شيري عادل صورهما معا عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام . 

 

وقام الثنائي بحذف صورهما معا في توقيت واحد علي حساب كل منهم ، بعد انتشار اقاويل في الفترة الماضية عن نشوب خلافات بينهم . 

 

أميرة أديب ترقص مع والدها فى حفل زفاف نجل عمرو أديب

 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام " ، فيديو للفنانة الشابة أميرة أديب ،  خلال تواجدها في حفل زفاف ابن عمها خالد عمرو أديب . 

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يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي الملقب بالنجم الأسمر ، والذي يعد واحد من أهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري .

ولد أحمد زكي  عام 1946، فى مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1973.

 

زواج سري.. تعرف على أحداث الحلقة 26 من صوت وصورة قبل عرضها

 

طرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 26 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون. 

 

حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث ، ومنها قيام رضوي بانكار ان صاحبة الكوافير والعاملين معها تستروا عليها ، وهو الحال مع المحام الخاص بها .

 

فى عيد ميلادها.. 4 أعمال وضعت مني زكي بـ مرمي النيران

 

تحتفل اليوم ، الفنانة منى زكي ، بعيد ميلادها ، حيث تعد واجدة من اهم الفنانات فى تاريخ الفن المصري ، فقد استطاعت ان تحجز لنفسها مكانة خاصة وسط كبار الفنانين .

 

 ولدت مني زكي  في مدينة القاهرة، و خلال فترة طفولتها تنفلت بين بين بريطانيا والولايات المتحدة والكويت بسبب ظروف عمل والدها.

 

وظهرت أميرة أديب فى حفل زفاف خالد عمرو أديب وهي ترقص مع والدها المخرج عادل أديب

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