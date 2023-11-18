فى عيد ميلادها.. 4 أعمال وضعت مني زكي بـ مرمي النيران

تحتفل اليوم ، الفنانة منى زكي ، بعيد ميلادها ، حيث تعد واجدة من اهم الفنانات فى تاريخ الفن المصري ، فقد استطاعت ان تحجز لنفسها مكانة خاصة وسط كبار الفنانين .

ولدت مني زكي في مدينة القاهرة، و خلال فترة طفولتها تنفلت بين بين بريطانيا والولايات المتحدة والكويت بسبب ظروف عمل والدها.

مني زكي

تخرجت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بدأت التمثيل طالبةً في الجامعة، حيث قدمت أول تجاربها المسرحية من خلال مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي ، بعدما ذهبت الى الاختبارات لمشاهدته باعتباره فنانها المفضلة ، فلم تكن ترغب فى التمثيل ، الا انه اصر على ان تقو بحفظ مشهد وتقديمه ، ليختارها ضمن ابطال المسرحية .

ثم بدأت العمل في السينما في منتصف تسعينيات القرن العشرين من خلال المشاركة في الأفلام الكوميدية التي كانت تنتج وقتها ومن بينها: صعيدي في الجامعة الأمريكية، الحب الأول، ليه خلتني أحبك ، ثم قدمت واحدة من أهم افلامها وهو سهر الليالي، لتستمر مسيرتها بعد ذلك ، ثم قدمت ادوار متنوعة ومختلفة وصعبة مثل دم الغزال وأحكي يا شهرزاد ، والذى تعرضت فيه الى هجوم حادة ، بسبب تغير طبيعة ادوارها التى اعتاد منها الجمهور على تقديمها.

مني زكي

ولم تلك المرة الأخيرة التى تتعرض فيها “ مني زكي ” الى هجوم فبعدها تعرضت الى انتقادات بسبب مسلسل السندريلا ، والذى لعبت فيه دور الفنانة الراحلة سعاد حسني ، كما تعرضت الي هجوم عنيف بسبب دورها فى فيلم “ أصحاب ولا أعز ” ، ثم تعرضت الى هجوم غير مبرر بسبب بوستر مسلسلها تحت الوصاية ، قبل ان يتحول الامر الى سيل من الاشادات بعد العرض بسبب اتقانها الدور وجودة العمل ،.

مني زكي أعلنت فى أحدي الحوارات انها نادمة على المشركة فى فيلم “ أحلام عمرنا ”، بل رفضت العمل مجددً مع بطله مصطفي شعبان .

مني زكي

تزوجت مني زكي من الفنان أحمد حلمي ، وأنجبت منه ثلاثة أطفال هم “ لي لي، سليم ، يونس ” ، وقد كشفت فى أحد حواراتها ان تري ان الطفل الأخير هو الأكثر ارهاقا فى التربية .

عاشت مني زكي قصة حب مع زوجها أحمد حلمي ، والمفارقة ان عيد ميلاده يتوافق مع عيد ميلادها ، وكشفت فى أحدي البرامج انها كانت تعتقد ان يقول لها ذلك فى البداية حتي يتقرب منها .