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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

صدى البلد

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي الملقب بالنجم الأسمر ، والذي يعد واحد من أهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري .

ولد أحمد زكي  عام 1946، فى مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1973.

بدأت رحلته الفنية على المسرح أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الشهيرة منها العيال كبرت وهاللو شلبي ومدرسة المشاغبين، واتجه إلى السينما في السبعينات. 

 شارك أحمد زكي  في مسرحيات مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف، واتجه للسينما منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، وبدأت الأنظار تلفتت إليه بسبب موهبته الاستثنائية وغير المعتادة في التمثيل.

 شارك في عشرات الأفلام التي جعلته ليس فقط من أكثر الممثلين جماهيرية، بل كذلك من أكثر الممثلين الممدوحين من قبل النقاد، ومن هذه الأفلام شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56 .

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. توفى في عام 2005 عن عمر يناهز 56 عامًا من جراء مضاعفات سرطان الرئة الذي كان يعاني منه في أيامه الأخيرة، وخلال تصويره لفيلمه الأخير (حليم).

قصة حب لم تكتمل مع نجلاء فتحي :

كشف الماكير محمد عشوب عن تفاصيل خاصة فى حياة الفنان أحمد زكي ، حيث قال  : ان هالة فؤاد كانت الحب الحقيقى والأول فى حياة الفنان أحمد زكي ، مؤكداً ان الأخير قال له انه لم يجد أطهر منها فى حياته .

وتابع محمد عشوب : ان أحمد زكي كان الرجل الأول فى حياة هالة فواد ، وقصة حبه لها لم تنتهي ، حتي وفاته ، على الرغم من انفصالهما بعد انجابهما هيثم أحمد زكي وزواجها من شخص أخر .

وكشف الفنان محمد عشوب عن سر عدم اكتمال زيجة الفنان أحمد زكي بالفنانة نجلاء فتحي.

وقال الماكيير الشهير محمد عشوب: “أحمد زكي طالته شائعات زواج وحب مع عدد من الأسماء، إلا أنه عاش قصة حب مع الفنانة العظيمة نجلاء فتحي، وكاد أن يتزوجها، إلا أنه في كل مرة يتم تحديد موعد نهائي للزواج يهرب، وحين شعرت بذلك أتمت خطوبتها من قريب لها يعمل في دولة الإمارات”. 

 

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