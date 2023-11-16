رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

على الرغم من إعلان الفنانة هنا الزاهد انفصالها بشكل رسمي عن زوجها السابق الفنان أحمد فهمي، إلا أن الطرفين ما زالا يحتفظان بصورهما على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، ولم يحذف أى منهما صورهما معاً، والتى كانت ترافقها عبارات حب.

وقد أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر “إنستجرام”: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وجمعت 4 أعمال بين هنا الزاهد وأحمد فهمى سواء فى السينما أو التلفزيون أو المسرح، حيث كانت بداية لقائهما الفنى فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذى شاركهما البطولة فيه محمد عبد الرحمن توتا، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه.

هنا الزاهد وأحمد فهمى

أما ثانى الأعمال التى جمعت بينهما كان المسلسل الإذاعى "عربى وإنجليزي"، وشارك في بطولة المسلسل كل من عمر عبد العزيز ودعاء رجب، والعمل من تأليف محمد عبد الحميد وإخراج حسين إبراهيم.

هنا الزاهد

كما تعاونا ثالثا فى مسرحية "جوازة معفرتة" والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركهما في بطولة المسرحية كل من، بيومى فؤاد، ومحمد أنور، وإيمان السيد، وأوتاكا، والمسرحية من تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

أحمد فهمى

أما آخر الأعمال التى جمعت بينهما، فهو فيلم "مستر إكس" والذى عرض مؤخرا وشارك فى بطولته كل من أوس أوس، وبيومى فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.