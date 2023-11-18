زواج سري.. تعرف على أحداث الحلقة 26 من صوت وصورة قبل عرضها

طرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 26 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون.

حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث ، ومنها قيام رضوي بانكار ان صاحبة الكوافير والعاملين معها تستروا عليها ، وهو الحال مع المحام الخاص بها .

كما شهدت الحلقة لكشف عن ان المحامية ماجدة “ ناردين فرج ”كانت متزوجة من الطبيب عصام الصياد لمدة 6 شهور ، وقد دخلت فى مواجهه مع نيرمين .

وكان قد تمكن مسلسل صوت وصورة من العودة لتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك بعد منافسة حادة مع مسلسل على باب العمارة.

مسلسل صوت وصورة احتل المركز الأول ضمن المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، عبر منصة watch it ، وذلك بعد طرح الحلقة 23 ، بعدما كان يتصدر المركز الاول مسلسل علي باب العمارة.

يتكون مسلسل “صوت وصورة” من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.

