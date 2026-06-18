حقيقة غضب صلاح و تريزيجيه بسبب مباراة بلجيكا

أكد الناقد الرياضي بلال السيسي أن جميع لاعبي منتخب مصر يحرصون على المشاركة في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن ما يُتداول بشأن وجود أزمات داخل معسكر المنتخب لا أساس له من الصحة.

وأوضح السيسي، خلال مداخلة في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد أن محمود حسن تريزيجيه ليس غاضبًا كما يُشاع، ولم يُثر أي مشاكل داخل المعسكر،بسبب عدم مشاركته في لقاء بلجيكا، مؤكدًا أن الأجواء تسودها حالة من الالتزام والتركيز.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أكد لتريزيجيه أنه من العناصر المهمة داخل الفريق، وسيكون له دور خلال المباريات المقبلة في البطولة.

وفيما يتعلق باستبدال محمد صلاح خلال لقاء بلجيكا، شدد السيسي على أن القرار كان فنيًا بحتا من الجهاز الفني، ولم يتم عقد أي جلسات خاصة لشرح الأسباب أو تهدئة اللاعب، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.