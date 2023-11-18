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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يصل إلى مقر إطلاق قافلة تحيا مصر لإغاثة أهالي غزة

صدى البلد

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مخزن قافلات تحيا مصر لإطلاقه قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الشاملة لإغاثة أهل غزة .

حضر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و نيفين القباج وزيرة التضامن ، وتاخر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر وعدد من القيادات والمسئولين .

نتشارك من أجل الإنسانية

ومن المقرر أن يطلق مدبولي  قافلة شاحنات تحيا مصر تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية” تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعم "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

كما تحتوي القافلة على أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل وحفاضات كبار السن.

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