أهم الأخبار: شروط التقدم لـ حج الجمعيات الأهلية.. سحر وشعوذة في نادي البنك الأهلي.. فضيحة مدوية لإسرائيل

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير أهم الأخبار.

دعاء الرسول الشهير.. 12 كلمة كان يكثر منها النبي



التموين: ليس لدينا أزمة سكر والمخزون يكفي.. فيديو



فضيحة مدوية لإسرائيل.. هآرتس تكشف مفاجأة صادمة عن هجوم 7 أكتوبر



شروط التقدم لـ حج الجمعيات الأهلية .. اعرف آخر موعد



احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور



يستقطب الفتيات ويجبرهم على تصوير فيديوهات مخله لابتزازهن| تفاصيل



بعد قليل.. محاكمة المتهمين بسرقة أرصدة أصحاب المعاشات



محمد عبد الواحد: سحر وشعوذة في نادي البنك الأهلي.. ورأينا ذلك بأعيننا



بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان جمال عبد الناصر

