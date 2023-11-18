شروط التقدم لـ حج الجمعيات الأهلية .. اعرف آخر موعد

يسعي الكثير من المواطنين إلي أداء الحج الذي يعد من أعظم العبادات وأجلها التي فُرضت على المسلمين القادرين عليها، ورُفعت عن المسلم غير القادر عليها.

التقدم لحج الجمعيات الأهلية

وتم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، فى الفترة من يوم الثلاثاء الماضي وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023.

شروط التقدم لـ حج الجمعيات الأهلية

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، والتقديم على حج الجمعيات الأهلية والتي تتضمن مايلي :-



- يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- تشمل الشروط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1-11-2023م.

- كما تتضمن الشروط لم تصدر أي جزاءات على الجمعية أو المؤسسة نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- يشترط في المتقدم ألا يكون المتقدم أدى فريضة حج من قبل.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية.

- تتضمن أيضا الشروط ألا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، باستثناء المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى، سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

- يشترط تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية أونلاين

- يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين للشروط، التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج.

- يشترط سداد الرسوم اللازمة لذلك، وفقا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

- الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها.

- في حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

- لا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم السابق سدادها إلكترونيا، حال ثبوت عدم صحة البيانات المدرجة بطلبه.

- يحصل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغا وقدره 120 جنيها عن كل متقدم، مقابل مصروفات التسجيل بالبوابة المصرية الموحدة للحج.

خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية



وتتضمن خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية ورقيا مايلي:-

- وتتضمن اولي خطوات التقديم فى حج الجمعيات الأهلية الحصول على النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.

- وفى هذه الخطوة يتم إجراء استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب.

- يتم تقديم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية، التي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.

- توقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم، أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية.