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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدة فائزة في حج القرعة بالإسماعيلية تقبل يد زوجها فور إعلان النتيجة|شاهد

خلال القرعة
خلال القرعة

مشهد عفوي شهدتها مراسم إجراء قرعة حج وزارة الداخلية بمديرية أمن الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بمدرسة التكنولوجيا، بعدما أقدمت زوجة علي تقبيل يد زوجها عرفانا بجميله وتعبيرا عن فرحتها وتقديرا له خاصة أنه من قام باقتراح تقدمها للفوز بفرصة الحج لهذا العام.

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وقالت الفائزة، فور إعلان نتيجة فوزها بفرصة حج القرعة، أنها كانت تتوقع فوزها، قائلة :"  القلوب عامرة بذكر والتواصل مع الله"، وأن زوجها هو صاحب اقتراح أن تتقدم بطلب للفوز بفرصة الحج.

وفور إعلان نتيجة فوزها أقدمت علي تقبيل يد زوجها، قائلة : " لك الفضل"، ثم سجدت شكرا لله.


وشهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري ١٤٤٥ – ٢٠٢٤، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية. 

وذلك بحضور  ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء أشرف رمضان نائب مدير أمن الإسماعيلية، اللواء إيهاب مصطفى مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء محمد الزهداني مفتش الداخلية، العميد محمد حسن ممثل الإدارة العامة للشؤون المالية، وممثلي مديرية أوقاف الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

واستهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ جمال علي من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية. تلا ذلك كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الدكتور محمد عبد المعبود، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها. 

ثم تم تنفيذ إجراءات القرعة في حضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ٨٣٧ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٢٢٠ حاج وحاجة ممن حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٨ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية. 

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم ٢١٢ متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد ١١٠ من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.

وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومؤكدين لهم جميعًا الدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، وحظًا أفضل في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

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