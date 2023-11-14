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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يبحث استعدادات تجهيز المقرات الانتخابية للاستحقاق الرئاسي 2023

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣، المقرر إجراؤها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل، والتجهيزات التي شهدتها المقرات الانتخابية على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

 

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وحضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، مدير إدارة المرور، مدير إدارة الحماية المدنية، مديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن ورئيس قطاع الشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والجهات المعنية بالاجتماع.

 

ووجَّه المحافظ شركتيّ الكهرباء والمياه بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأكد على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بإزالة ورفع كافة المخلفات حول أسوار المراكز الانتخابية، حتى لا تمثل عائقًا أمام المواطنين وبما يتفق مع الصحة العامة، والتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد وإقامة مظلات بكافة المراكز الانتخابية؛ تيسيرًا على المواطنين مع تواجد عدد من موظفي الوحدات المحلية لمعاونة ذوي الهمم وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مراجعة كافة الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية وتمهيدها وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

ووجَّه بشارة كلًا من مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم بإعداد ندوات وتوعية الشباب والنشء بأهمية الإدلاء بأصواتهم باعتباره واجب وطني، مؤكدًا على أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة في إعداد ندوات توعوية بأهمية ممارسة حق المواطن في الإدلاء بصوته، كذلك دور التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لنشر الوعي بين السيدات للمشاركة بالانتخابات نظرًا لدورهن الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دور المرأة في حث أسرتها على النزول للتصويت.

واشار إلى ضرورة الالتزام التام من قِبَل الجهات التنفيذية بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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