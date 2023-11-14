محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج 2024 |صور

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري ١٤٤٥ – ٢٠٢٤، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.



جاء ذلك بحضور ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء أشرف رمضان نائب مدير أمن الإسماعيلية، اللواء إيهاب مصطفى مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء محمد الزهداني مفتش الداخلية، العميد محمد حسن ممثل الإدارة العامة للشؤون المالية، وممثلي مديرية أوقاف الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

واستهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ جمال علي من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية.

تلا ذلك كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الدكتور محمد عبد المعبود، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها.



ثم تم تنفيذ إجراءات القرعة في حضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ٨٣٧ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٢٢٠ حاج وحاجة ممن حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٨ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية.



وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم ٢١٢ متقدم.

كما تم الإعلان عن أسماء عدد ١١٠ من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.