العليا للحج والعمرة: مصر بها أرخص رحلة حج في العالم

علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أسعار الحج الاقتصادي المتداولة والتي وصفها الجميع بأنها باهظة الثمن، مؤكدا أنه إلى الآن يتم مناقشة الضوابط الخاصة بالحج ولم يتم الاتفاق على أسعار الرحلات حتى هذه اللحظة، والأمر الخاص بأسعار الحج لم يتم توثيقه من قبل الوزارة، والأخبار المتداولة غير صحيحة ومجهولة المصدر.

وأكد " ترك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدد الحجاج هذا العام زيادة عن السنوات السابقة، لافتا إلى أن المدة للعمرة أقل من السنوات الماضية، كما أن الطيران منخفض التكاليف سهل السفر للحج والعمرة.

وأشار ترك، إلى أن مصر بها أرخص رحلة حج في العالم، ولكن يحدث فرق بسبب سعر العملة بين الجنية المصري والريال السعودي، حيث أن هناك رسوم إقامة وتغذية يتم التعامل بها بعملة السعودية، موضحًا أنه يتم التيسير في الحج بأقل الأسعار، مشددًا على أن عدد الحجاج الآن اكتمل بشكل كبير وكان العدد في السنوات الماضية يمثل 50% من الحجاج.