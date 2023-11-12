فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في البحر الأحمر عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1445 هـ / 2024 م. يبدأ التقديم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، الموافق 14 نوفمبر، ويستمر حتى الخميس، الموافق 30 نوفمبر، ولن يتم النظر في أي طلب تقديم بعد هذا التاريخ.

وتشترط شروط التقدم لفريضة الحج هذا العام ما يلي:

- عدم أداء الحاج للحج من قبل طوال حياته.

- عدم وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- عضوية في الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بها مقدم الطلب.

- تسديد الاشتراك السنوي، سواء كان مقدم الطلب عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

ويشترط أيضًا على مقدم الطلب أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، وأن يكون عمره لا يقل عن 25 عامًا، باستثناء المرافقين لأحد الوالدين الذين لا يقل عمرهم عن 18 عامًا.

كما يُلغى التسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة أو وزارة الداخلية. ويشمل الحظر على السجل في بوابة الحج الموحدة المصرية لأكثر من طلب.

ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.