حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، عن تلقيها طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ - 2024م، وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

وأوضحت أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، ترأست اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، وأعلنت خلاله فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م ، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبرالجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وأكدت القباج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها الآتي: أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

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