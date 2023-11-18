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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اقتراب المنخفض الجوي، وبدء السحب في التشكل علي أقصى الساحل الغربي يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات المقبلة.

من المتوقع أن تتكاثر السحب على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا خلال الساعات المقبلة وخلال ليلة يوم الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

 


كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط التي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج يصل إلى 5 أمتار، وفق صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس، الأحد الموافق 19 نوفمبر، حالة من عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متفاونة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

 


تفاصيل الظواهرالجوية وخريطة الأمطار


وقالت هيئة الأرصاد إن فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، تمتد مساء إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.
كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيانهيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 17
العاصمة الإدارية 24 16
6 أكتوبر 25 16
بنهــــا 24 17
دمنهور 23 16
وادي النطرون 24 16
كفر الشيخ 23 17
المنصورة 23 17
الزقازيق 24 17
شبين الكوم 24 17
طنطا 23 17
دمياط 22 18
بورسعيد 23 19
الإسماعيلية 24 18
السويس 25 19
العريش 23 15
رفح 23 16
رأس سدر 25 19
نخل 23 09
كاترين 18 07
الطور 27 19
طابا 24 20
شرم الشيخ 31 21
الإسكندرية 20 17
العلمين الجديدة 21 17
مطروح 20 14
السلوم 20 13
سيوة 22 13
رأس غارب 30 21
الغردقة 30 20
سفاجا 31 21
مرسى علم 31 21
شلاتين 31 22
حلايب 28 23
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 28 21
الفيوم 25 15
بني سويف 25 14
المنيا 25 14
أسيوط 26 14
سوهاج 26 16
قنا 27 17
الأقصر 28 17
أسوان 28 18
الوادي الجديد 29 14
أبوسمبل 28 18

الأرصاد هيئة الأرصاد اقتراب المنخفض الجوي المنخفض الجوي امطار

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