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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين.. الأرصاد تحذر من الطقس.. رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر مصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد أبرزها في السطور التالية..

رئيس الوزراء : أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة لـ غزة كانت من مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت إلى غزة من مصر، والثلث الأخير من باقي شعوب العالم، وهذا رد فعل تلقائي من الدولة والشعب تجاه الأشقاء، لافتًا إلى أن القافلة التي ستنطلق اليوم، تتضمن كل ما يحتاجه أهالي القطاع.


أزمة عابرة وهتخلص.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تقديم كافة الحوافز الداعمة للمستثمرين والاستثمار الأجنبي، متابعًا:"هدفنا كدولة انه كل ما بنشجع مصنع جديد يطلع ويقلل فاتورة الاستيراد ويقلل الطلب على الدولار ننجح في كسر المشكلة والأزمة الاقتصادية".

 

رئيسة المفوضية الأوروبية: نشكر الجهود المصرية في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: " نشكر الجهود المصرية في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وعلى استقبال المصابين الفلسطينيين وتوفير المعدات الطبية المختلفة".


الفلسطينيون يخلون جباليا قسرا على عربات الدواب وسيراً على الأقدام|فيديو
أجبر الجيش الإسرائيلي تحت فوهات البنادق والقصف المستمر العشوائي على المدنيين السكان على ترك منازلهم قسرا بحثا عن مكان آمن في جنوب القطاع.


أمطار رعدية وحبات برد.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات القادمة
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة طوال الأسبوع.


هي الأقرب لنا.. إعلامية فلسطينية: مصر تمثل وجهة أمل لشعبنا
قالت الإعلامية الفلسطينية إيمان بعلوشة، إن مصر دائما ما تكون وجهة أمل للشعب الفلسطيني، فنحن يربطنا دم وعادات واحدة.


أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. شاهد
قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت .


رئيس الوزراء: نفعل كل ما يمليه علينا ضميرنا على مدار الساعة لإغاثة غزة
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة المصرية تسعى إلى إدخال المستلزمات الطبية إلى غزة.


قدورة فارس: المستشفيات في قطاع غزة تعرضت كلها للقصف
قال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق أي إنجاز.


الصحة الفلسطينية تطالب بحماية الطواقم الطبية في غزة
ناشدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، منظمات المجتمع الدولي بضرورة حماية الطواقم الطبية في غزة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والطبية للمرضى.

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