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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: نفعل كل ما يمليه علينا ضميرنا على مدار الساعة لإغاثة غزة

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة المصرية تسعى إلى إدخال المستلزمات الطبية إلى غزة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق قافلة صندوق تحيا مصر، أن العالم أجمع يقدر دور مصر، وأنها تلعب دورا محوريا للتعامل مع الأزمة في غزة، وهو محل تقدير عالمي.


وأكد على أن مصر مستمرة في تقديم المساعدات على مدار اليوم والساعة لأهالي غزة.

واسترسل: الدولة المصرية تستقبل المرضى والجرحى، وجميعنا نقف مع أهالينا وأشقائنا في قطاع غزة.

وأكمل: نحن مستمرون في فعل وفرض ما يوليه علينا ضميرنا.

وأطلق  مدبولي  قافلة شاحنات تحيا مصر تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية” تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

كما تحتوي القافلة على أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل وحفاضات كبار السن.

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