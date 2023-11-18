رئيس الوزراء : أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة لـ غزة كانت من مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت إلى غزة من مصر، والثلث الأخير من باقي شعوب العالم، وهذا رد فعل تلقائي من الدولة والشعب تجاه الأشقاء، لافتًا إلى أن القافلة التي ستنطلق اليوم، تتضمن كل ما يحتاجه أهالي القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لدعم أهالي غزة، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»،: أن القافلة ستنطلق فورًا إلى القطاع، ومصر لن نتأخر عن دعم فلسطين، كما تستقبل مصر الجرحى والمصابين لتقديم العلاج لهم، منوهًا: بأن النظر إلى القضايا بمعايير مزدوجة يجب أن ننتبه له.

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، تنفيذًا لوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.