الفلسطينيون يخلون جباليا قسرا على عربات الدواب وسيراً على الأقدام|فيديو

أجبر الجيش الإسرائيلي تحت فوهات البنادق والقصف المستمر العشوائي على المدنيين السكان على ترك منازلهم قسرا بحثا عن مكان آمن في جنوب القطاع.

وتحت القصف الجوي والبري المستمر المكثف والعنيف من الجيش الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال مدينة غزة، أجبر الآلاف من الفلسطينيين على التهجير من منازلهم قسرا، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وبسبب الحصار الخانق والمميت المفروض إسرائيليا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بعد هجوم طوفان الأقصى، اضطر الفلسطينيون العزل إلى الإخلاء مستخدمين عربات تجرها دواب ومن لم يجد فسيرا على الأقدام بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء والأطفال.