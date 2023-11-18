100 ألف ساعة عمل| الهلال الأحمر يكشف كيفية تجهيز المساعدات الإغاثية

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في سيناء: إنه منذ بداية الأحداث في يوم 7 أكتوبر وتشهد أرض سيناء ملحمة وطنية، حيث ظهر ذلك من خلال تعاون شباب الهلال الأحمر وكافة المؤسسات من أجل استقبال المساعدات برًا وبحرًا وجوًا، بجانب استقبال الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات المصرية.



وأضاف "زايد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم السبت"، أن شباب الهلال الأحمر المصري يواصلون الليل بالنهار من أجل تجهيز المساعدات، حيث وصلت عدد ساعات عملهم لـ 100 ألف ساعة متواصلة في أخر إحصائية.

وتابع الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في سيناء أن من بداية الأزمة وهناك تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث يتم إرسال الاحتياجات سواء كانت الطبية والغذائية يوم تلو الأخر ومن ثم إرسال هذه الطلبات في فروع الهلال الأحمر على مستوى العالم، حيث يتم التنسيق لإرسال المساعدات.