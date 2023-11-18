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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هي الأقرب لنا.. إعلامية فلسطينية: مصر تمثل وجهة أمل لشعبنا

صدى البلد

قالت الإعلامية الفلسطينية إيمان بعلوشة، إن مصر دائما ما تكون وجهة أمل للشعب الفلسطيني، فنحن يربطنا دم وعادات واحدة.


وأضافت إيمان بعلوشة، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن أهالي مدينة غزة يشعرون بأن مصر أقرب مكان يمكنهم اللجوء إليه في أي وقت، متابعة: الدولة المصرية تقدم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.


واسترسلت: الشعب الفلسطيني يطالب بوقف إطلاق النار وحرب الإبادة بشكل ضروري، بالإضافة إلى توفير احتياجات المستشفيات والملابس والغذاء، في ظل دخول فصل الشتاء.

وأكملت: نحن بحاجة إلى غرف عمليات وأجهزة طبية وأدوية وبنج، وتوفير الوقود والمواد الغذائية، للمواطنين في مدارس الإيواء.

مصر غزة الشعب الفلسطيني فصل الشتاء مدارس الإيواء

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