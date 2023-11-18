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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ذروة المنخفض الجوي.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد و سيول بهذه المناطق

ارشيفية
ارشيفية

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على وجود اختلاف بالأحوال الجوية بداية من الغد، موضحة أن هناك منخفض جوي قطبي بدأ تأثيره على تركيا و سيبدأ الساعات القادمة باتجاهه نحو الحدود الشمالية الغربية لمصر.

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة DMC، أن هذا المنخفض سيكون له تأثير كبير، و سيكون هناك رياح على معظم أنحاء الجمهورية و سيزيد من إحساس انخفاض الحرارة لدى المواطنين، بالإضافة أنه سيكون مثير للأتربة على بعض المناطق و منها سيناء و شمال الصعيد.

وأضافت "شاكر"، أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة و رعدية في بعض الوقت بين المنطقة و الأخرى، منوهة إلى أن المناطق الشمالية ستكون أكثر تأثرا بهذه الأمطار مثل: الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة و بورسعيد، لافتة إلى أن منطقتي شمال و وسط سيناء ستصل إلى السيول، أما بالنسبة لمناطق القاهرة الكبرى ستكون الأمطار بها متوسطة و ستبدأ من فترة الظهيرة.

ونوهت، إلى أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضا بدرجات الحرارة، و درجة الحرارة الصغرى ستنخفض بشكل ملحوظ و تصل إلى 17 درجة، و الأجواء ستكون باردة ليلا، أما بالنسبة لفترة النهار سيكون هناك غياب للشمس بحد ما مع نشاط رياح.

وحذرت، من اضطراب الملاحة البحيرة و أنه سيعيق عمليات الصيد و الملاحة، ساحل البحر المتوسط  قد يكون غير مُهيئ لعمليات الصيد، مشددة على ارتداء ملابس تليق بهذه الأجواء و ارتداء جاكيت خلال فترات الليل، و الحرص الشديد أثناء القيادة.  

ذروة المنخفض

وتابعت، أن غدا يوم الأحد سيكون ذروة هذا المنخفض، و سيكون هناك بقايا له يوم الأثنين و أكثر المدن تأثيرا هي المناطق الشرقية مثل: سيناء ، مدن القناة، بعض مناطق الوجه البحري.

الامطار الأرصاد الأرصاد الجوية انخفاض درجة الحرارة السيول حالة طقس الغد

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