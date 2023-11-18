ذروة المنخفض الجوي.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد و سيول بهذه المناطق

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على وجود اختلاف بالأحوال الجوية بداية من الغد، موضحة أن هناك منخفض جوي قطبي بدأ تأثيره على تركيا و سيبدأ الساعات القادمة باتجاهه نحو الحدود الشمالية الغربية لمصر.

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة DMC، أن هذا المنخفض سيكون له تأثير كبير، و سيكون هناك رياح على معظم أنحاء الجمهورية و سيزيد من إحساس انخفاض الحرارة لدى المواطنين، بالإضافة أنه سيكون مثير للأتربة على بعض المناطق و منها سيناء و شمال الصعيد.

وأضافت "شاكر"، أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة و رعدية في بعض الوقت بين المنطقة و الأخرى، منوهة إلى أن المناطق الشمالية ستكون أكثر تأثرا بهذه الأمطار مثل: الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة و بورسعيد، لافتة إلى أن منطقتي شمال و وسط سيناء ستصل إلى السيول، أما بالنسبة لمناطق القاهرة الكبرى ستكون الأمطار بها متوسطة و ستبدأ من فترة الظهيرة.

ونوهت، إلى أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضا بدرجات الحرارة، و درجة الحرارة الصغرى ستنخفض بشكل ملحوظ و تصل إلى 17 درجة، و الأجواء ستكون باردة ليلا، أما بالنسبة لفترة النهار سيكون هناك غياب للشمس بحد ما مع نشاط رياح.

وحذرت، من اضطراب الملاحة البحيرة و أنه سيعيق عمليات الصيد و الملاحة، ساحل البحر المتوسط قد يكون غير مُهيئ لعمليات الصيد، مشددة على ارتداء ملابس تليق بهذه الأجواء و ارتداء جاكيت خلال فترات الليل، و الحرص الشديد أثناء القيادة.

ذروة المنخفض

وتابعت، أن غدا يوم الأحد سيكون ذروة هذا المنخفض، و سيكون هناك بقايا له يوم الأثنين و أكثر المدن تأثيرا هي المناطق الشرقية مثل: سيناء ، مدن القناة، بعض مناطق الوجه البحري.