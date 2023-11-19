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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

16 % زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي عام 2022

صدى البلد

 بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الإفريقي 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل   5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 % . 
 

وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.
 

وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
1- ليبيـــا: بلغــت قيمــــــة الصــادرات   (1215 مليون دولار) بنسبه  19.2% من إجمالي التكتل.
2- السودان : بلغـــت قيمـــة الصـــــادرات (929 مليون دولار) بنسبه 14.7 % من إجمالي التكتل.
3- المغرب: بلغــت قيمـــة الصــــــــادرات   (822 مليون دولار) بنسبه 13.0% من إجمالي التكتل.
4- الجزائر : بلغت قيمة الصــــــــــــادرات (718 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل.
5- كينيا : بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6 % من إجمالي التكتل.

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وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
1- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.
2- ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.
3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.
ثانيا: الواردات:

- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الافريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل  1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها  16.0 %.
- تركزت أعلي القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
1- الكونغو الديمقراطية : بلغــت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 22.7 % من إجمالي التكتل.
2- السودان: بلغــت قيمــة الـــواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 21.8% من إجمالي التكتـل.
3- زامبيــا: بلغــت قيمـــة الـــواردات   (314 مليون دولار) بنسبه 13.6 % من إجمالي التكتل.
4- كينيا :  بلغت قيمة الــــــواردات  (308  مليون دولار) بنسبه 13.3 % من إجمالي التكتل.
5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبه 5.8  %  من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.
- حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 مليون دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.
- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 مليون دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.

الاتحاد الافريقي يوم الإحصاء الإفريقي الصادرات الدول الافريقية

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