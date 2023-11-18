الجهاز المركزي يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقي لعام 2023

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 18/11/2023 بيوم الإحصاء الأفريقي , والذى تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام .

بدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين ، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإيماناً و اعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات .

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا".



وفي هذا الصـــدد سيصدر الجهاز (5) بيانات صحفية تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتمـــاعــــي ( التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي - التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل - التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا - التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء - السكان في مصر و أفريقيا )

يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي :

عام 2020:الكل مهم : احصائيات الجودة للأفضل : إدارة النزوح القسري في افريقيا

عام 2021: تحديث النظم الإحصائية الوطنية لدعم التنمية الاجتماعية والثقافية في افريقيا

عام 2022: تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث انتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية : توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والامن الغذائي في أفريقيا .