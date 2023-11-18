عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجهاز المركزي يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقي لعام 2023

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 18/11/2023 بيوم الإحصاء الأفريقي , والذى تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام .

بدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين ، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإيماناً و اعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات . 

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا".

الإحصاء : 7.1% معدل البطالة في الربع المالي الثالث

الإحصاء: البرازيل تتصدر دول البريكس في تحويلات المصريين من الخارج لعام 2022/2021

الإحصاء: 11.6 مليار دولار انخفاضاً في قيمة فاتورة الاستيراد خلال أول 7 شهور من 2023

الإحصاء: 300.8% ارتفاعاً في الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2021 / 2022


وفي هذا الصـــدد سيصدر الجهاز (5) بيانات صحفية تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتمـــاعــــي ( التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي - التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل - التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا - التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء - السكان في مصر و أفريقيا )
يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي :
عام 2020:الكل مهم : احصائيات الجودة للأفضل : إدارة النزوح القسري في افريقيا 
عام 2021: تحديث النظم الإحصائية الوطنية لدعم التنمية الاجتماعية والثقافية في افريقيا 
عام 2022: تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث انتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية : توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والامن الغذائي في أفريقيا .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء يوم الإحصاء الإفريقي القارة الافريقية التنمية الاقتصادية أجندة التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

بعد حبسهم وضبط وإحضار آخرين ..النيابة العامة تكشف تفاصيل وكميات أطنان السكر المضبوط

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات يمكن شراؤها من الإمارات.. اعرف الأسعار

مظاهرة مؤيدة لفلسطين في واشنطن تفاجئ الجميع.. فيديو

أرخص موبايل أوبو فى مصر.. السعر مفاجأة

مدبولي يتفقد مصنع لمنتجات البناء والتشييد بالعاشر من رمضان

سرطان الرئة وزواجه من نجلاء فتحى.. أسرار في حياة أحمد زكى تنشر لأول مرة

الاحتلال يواصل الكذب.. 5 آلاف نازح خرجوا من مستشفي الشفاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك|كيف تجعل طعامك أكثر فائدة دون أن تفقد مذاقه

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

في عيد ميلادها الـ 47...فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي |شاهد

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

فيديو

تصدرت التريند.. دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Houdini"

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ