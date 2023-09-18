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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 300.8% ارتفاعاً في الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2021 / 2022

صدى البلد

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى  5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام  2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها  2.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022

١- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.

٢- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.

٣- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.

٤- فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.

٥- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.
 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022

١- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.

٢- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.

٣- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.

٤- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.

٥- أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل  3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1  مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.

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