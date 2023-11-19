الصحة للمواطنين: ممنوع الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة لهذه الفئات

شدّدت وزارة الصحة والسكان على تجنب الخروج من المنزل لعدد من الأشخاص تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد .

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرّض البلاد لموجة من حالة عدم الاستقرار نتيجة منخفض جوي يتسبب في انخفاض درجات الحرارة مع سقوط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية.

تأجيل الدراسة

امطار

من جهتها اتخذت بعض المحافظات قرار تأجيل الدراسة اليوم الأحد نتيجة حالة عدم الاستقرار وحفاظاً على صحة وسلامة التلاميذ .

من جهته كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن بعض النصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

وقال متحدث الصحة بالنسبة لمرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.



كما شدّد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية وذلك تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.



وتابع عبدالغفار قائلاً: الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مع شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.



كما شدّد متحدث الصحة على ضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح و مسحها بالمنظفات والمطهرات.



وأكد متحدث الصحة تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقاً للإرشادات الطبيب وفي حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية توجه إلى أقرب مستشفى سريعاً أو استشر الطبيب المختص.