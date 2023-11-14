بعد تحذير الصحة العالمية.. تحرك عاجل من الحكومة تجاه مرض حمى الضنك

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن آخر التطورات بشأن انتشار مرض حمى الضنك في مصر، ووجود بعض الإصابات به، وهو ما شكل حالة من القلق بين بعض المواطنين في الفترة الأخيرة.

عوض تاج الدين يتحدث عن حمى الضنك

قال "تاج الدين"، "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنحمى الضنك متواجدة في مصر منذ زمن بعيد، وكافة الاحتياطات الوقائية للتخلص من البعوضة التي تنقل المرض تتم بشكل قوي، ويوجد احتياطات قوية من الجهات المحلية التي بها بعض المحافظات، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحد من المرض أولًا، ومن انتشار البعوض الذي ينقل المرض مرة ثانية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن كل الحالات التي تعرضت للمرض تتلقى الدواء وتتماثل الشفاء بشكل طبيعي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وجهت تحذيرًا من مرض حمى الضنك، وعدد من الأمراض التي يمكن أن تُنقل من خلال البعوض، في ضوء عمل المنظمة في تقديم التحذيرات للدول.