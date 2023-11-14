بعد انتشار الفيروس المخلوي.. عوض تاج الدين: إذا ظهرت هذه الأعراض اذهب للطبيب فورًا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن إصابات الجهاز التنفسي العلوي أكثر في الفترة الحالية بسبب تغير الجو بشكل واضح، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، موضحا أن نسب الإصابات في الفترة الحالية اعتيادية جدا، وهو المتوقع في تلك الفترة من العام.

عوض تاج الدين يتحدث عن أمراض الجهاز التنفسي

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن كل أنواع الفيروسات موجودة بما فيها الكورونا، ولا يوجد حالات خطيرة، والفيروس المخلوي التنفسي متواجد منذ فترة كبيرة وليس بجديد، والأنواع المتعددة من الفيروسات متواجدة، والإصابة بالفيروسات التنفسية، سواء ما يصيب الجهاز التنفسي العلوي، تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وبعض الرشح والسعال والتهاب في الحلق.

وتابع عوض تاج الدين، أن بعض الحالات الأخرى يجب أن تكون أكثر حرصًا واحتياطا وأكثر وعيًا وهم الأطفال أقل من 5 سنوات، وكبار السن، والأشخاص التي تعاني من إصابات في الجهاز التنفسي أو القلب أو ما إلى ذلك، موضحا أن ارتفاع درجة الحرارة إن لم يذهب سريعا وصعوبة في التنفس في هذه الحالة يجب التوجه إلى الطبيب.

كافة الفيروسات التنفسية معدية، وتحتاج الراحة في المنزل لأكثر من يوم، ويجب أن يلجأ المريض إلى الطبيب حال حدوث أعراض مذكورة في الأعلى.