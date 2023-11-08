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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عوض تاج الدين: 90% من الأدوية يتم تصنيعها داخل مصر

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن الصناعات الدوائية في مصر صناعات عريقة، منوها بأن أول مصنع دواء في مصر أُنشئ 1936، ويوجد طفرة حقيقية في تصنيع الدواء بمصر. 

عوض تاج الدين يتحدث عن الأدوية المصرية 

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن الأدوية التي يحتاجها المصريون يتم تصينعها بنسبة 90% في مصر، مؤكدا "المنتجات المصرية أصبحت تأتي بجودة عالية حسب المعايير العالمية". 

وتابع مستشار رئيس الجمهورية، “يوجد اكتفاء ذاتي للسوق المصري من الأدوية، ومجموعات كبيرة تصدر إلى الخارج، وتخضع لكل معايير الجودة والفعالية والأمان، فضلا عن أن المنتج المصري لا يقارن بسعره بأي منتج أجنبي”، مشددا على أن الرئيس السيسي يدعم الصناعات الدوائية المصرية ويشرف بنفسه على مدينة الدواء، ويوجد كميات ضخمة من الأدوية تصدر للخارج بثقة كبيرة. 

وأوضح أن الأدوية التي يتم استيرادها بنسبة 10% هي أدوية ذات تقنيات عالية تعتمد على التكنولوجيا الحيوية وأدوية الأورام الحديثة، وتسعى مصر لإنتاجها من خلال مدينة الدواء بالاتفاق مع الشركات العالمية. 

وأشار إلى أن مصنع إنتاج البلازما يتم تحضيره على المواصفات العالمية، لتستمر مصر في تصدير البلازما. 

عوض تاج الدين قناة الحدث اليوم الأدوية المصرية صناعة الدواء الدواء المصري

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