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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عوض تاج الدين: الحالات القادمة من غزة تتطلب تدخل جميع التخصصات.. فيديو

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن حالات الإصابة للكوارث والحروب، تكون متعددة الإصابات، وتحتاج إلى فريق طبي من مختلف التخصصات، لافتاً إلى أنه يمكن لمريض واحد أن يحتاج أطباء من قسم  جراحة المخ و الاعصاب، و قسم  جراحة الصدر، والعظام وغيرها.

عوض تاج الدين: مصر جاهزة لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهل غزة


وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن الحالات التي جاءت من غزة تطلبت تدخل جميع التخصصات في نفس التوقيت، لافتاً إلى أن مصر جاهزة لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهل غزة.

عوض تاج الدين: تم تجهيز المستشفيات من العريش إلى الإسماعيلية

وأشار  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى، أنه تم تجهيز المستشفيات من العريش إلى الإسماعيلية لإستقبال الحالات المصابة من الفلسطينيين، مؤكداً أن هناك بعض الحالات تحتاج إلى التدخل الطبي لأكثر من مرة وبعضها يحتاج الى علاج طويل المدى.

عوض تاج الدين غزة قسم جراحة الصدر الصحة الحروب العريش

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