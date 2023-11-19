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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

محمد صلاح
محمد صلاح

تتفاعل الأندية واللاعبون في عالم كرة القدم بشكل مستمر، وفي هذا السياق، تظهر تقارير جديدة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي واحتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي، خاصةً بعد دعوة فريق اتحاد جدة للتعاقد معه. 

وفي هذا التقرير، سنستعرض آخر المستجدات حسب تصريحات فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات البارع، ونلقي الضوء على قرارات محمد صلاح وتأثيرها المحتمل على مستقبله.
 

مستجدات حول مستقبل صلاح

موافقة ليفربول على الرحيل بشرط واحد

ووفقًا لتصريحات رومانو، يمكن لمحمد صلاح الرحيل عن ليفربول بشرط واحد فقط، وهو قرار اللاعب نفسه. ويبرز هذا التصريح استعداد النادي للتفاوض في حال تقديم صلاح طلب الرحيل.
 

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مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

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