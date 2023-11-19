مستوى استثنائي.. لاعب أرسنال الشاب يسجل 10 أهداف في مرمى ليفربول

سجل لاعب أرسنال الشاب تشيدوزي أوبي مارتن 10 أهداف لفريق تحت 16 عاما اليوم ليفوز أرسنال على ليفربول بنتيجة 14-3.

ومازالت أكاديمية"هيل إند" تخرج جواهر من المواهب عاما بعد عام لصالح أرسنال، ولعل أوبي مارتن البالغ من العمر 15 عاما هو نجم في طور التكوين.

وذكر موقع "أرسنال إنسايدر" أن بير ميرتساكر مدير الأكاديمية وكل من شارك في أكاديمية أرسنال الثناء الكبير على العمل الذي يقومون به مع الناشئين.

نجوم أكاديمية أرسنال

وأضاف أن الأكاديمية خرج منها لاعبون أمثال بوكايو ساكا و إيميلي سميث روي بواسطة أكاديمية هيل إند، وكلاهما من النجوم البارزين الآن، ولكن هناك العديد من النجوم الآخرين الذين يأتون عبر الرتب.

وأوضح أن هناك أيضا مايلز لويس سكيلي وإيثان نوانيري خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هناك لاعب واحد أصغر منهم سنا يثير الكثير من الضجيج الآن.

ولفت تشيدوزي “تشيدو” أوبي مارتن البالغ من العمر 15 عاما انتباه الكثير من الناس الشهر الماضي عندما تمت مقارنته بالنجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

تشيدوزي أوبي مارتن يسجل 10 أهداف في مرمى ليفربول

الآن، ارتقى بسمعته إلى مستوى جديد تماما بتسجيله 10 أهداف في مباراة واحدة.

تشيدوزي أوبي يبدو أكبر من عمره وسريع جدا أيضا. إنه موهبة رائعة وقد لفت انتباه أسطورة أرسنال إيان رايت حيث قال بعد ظهور أوبي مارتن لأول مرة مع فريق تحت 21 عامًا حيث ساعد في الفوز 6-3 على برايتون الشهر الماضي حيث وصف مستواه بأنه أمر استثنائي. وأشار إلى أنه سوف يتحسن كثيرا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ووقع نجم أرسنال الصاعد عقد منحة دراسية مع نادي شمال لندن للموسم المقبل، وقد تدرب بالفعل مع الفريق الأول. قد يكون الشاب مهتما باقتحام تشكيلة النخبة لميكيل أرتيتا بعد أن أصبح زميله لاعب الأكاديمية إيثان نوانيري أصغر لاعب على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما خرج من مقاعد البدلاء في برينتفورد الموسم الماضي عن عمر يناهز 15 عاما وخمسة أشهر و28 يوما.

فرص تشيدوزي أوبي مارتن

لا يستطيع أوبي مارتن التغلب على هذا الإنجاز ولكنه سيحلم بالظهور لأول مرة مع الفريق الأول في مرحلة ما. يمكن أن يكون قصة النجاح التالية من أكاديمية النادي المشهورة.

أوبي مارتن، الذي سجل أيضًا ثلاثية لفريق تحت 18 عاما ضد ساوثامبتون هذا الموسم، مؤهل للعب مع الدنمارك وإنجلترا بعد تمثيل البلدين على مستوى الشباب. يمكنه أيضا تمثيل نيجيريا التي ينحدر منها والده.

تشيدوزي أوبي مارتن

يمكن أن يشارك المراهق مع فريق أرسنال تحت 21 عاما ضد وست بروميتش في 4 ديسمبر؛ أو فريق تحت 19 عاما عندما يواجهون لينس في 29 نوفمبر، أو يوم السبت المقبل ضد فريق ديربي كاونتي تحت 18 عاما.