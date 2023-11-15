عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألكسندر سونج..من قمة كرة القدم مع برشلونة إلى أرتا سولار الجيبوتي والاعتزال

اليكساندر سونج
اليكساندر سونج

أعلن ألكسندر سونج لاعب خط وسط منتخب الكاميرون السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

اللاعب صاحب الـ 36 عاما، كان قد مثل أندية أوروبية كبرى مثل أرسنال وبرشلونة، ليضع حداً لمسيرته التي انهاها على صعيد الأندية باللعب ضمن صفوف أرتا سولار بطل جيبوتي، الذي واجه الزمالك في دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لكن النجم الكاميروني لم يكن حاضراً في تشكيلة فريقه لمباراتي الذهاب والإياب بسبب عدم الجاهزية.

وفي إجمالي مسيرته لعب سونج 419 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 32 أخرى، وتعد فترة لعبه بقميص أرسنال هي الأفضل في مسيرته حيث خاض 204 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 23 أخرى.

بروفايل سونج


اليكساندر سونج بيلونج من مواليد 9 سبتمبر 1987 في دوالا في الكاميرون، هو لاعب كرة قدم كاميروني.

بدأ مسيرته الكروية مع نادي رديف باستيا الفرنسي في موسم 2003/2004، ولعب معهم 24 مباراة، وفي عام 2004 انتقل اليكساندر سونج إلى نادي باستيا الفرنسي، ولعب معهم حتى عام 2006، وشارك معهم في 32 مباراة.

وفي موسم 2005/2006 أعير اليكساندر سونج إلى نادي أرسنال الإنجليزي، وشارك معهم في 5 مباريات، ومنذ عام 2006 وهو يلعب مع نادي آرسنال الإنجليزي، وفي عام 2007 أعير إلى نادي تشارلتون أثلتك الإنجليزي، وشارك معهم في 12 مباراة، وفى عام 2012 انتقل لنادى برشلونة الإسباني بعقد يمتد لخمس سنوات.


شارك اليكساندر سونج مع المنتخب الكاميروني منذ عام 2005 في 39 مباراة ولم يحرز أي أهداف دولية حتى انطلاق كأس العالم 2014.


حقق اليكساندر سونج مع نادي برشلونة لقبين: بطولة الدوري الإسباني مرة واحدة، بطولة الكأس الإسباني مرة واحدة.

سقوط سونج 

أثار لاعب الوسط الكثير من الاهتمام في نوفمبر 2020 عندما وقع مع النادي الجيبوتي الطموح، ارتا سولار، والذي يضم أيضًا العديد من اللاعبين الآخرين الذين سبق لهم اللعب في أوروبا، بما في ذلك كارلوس كاميني، وديافرا ساخو، وداني نونكيو، وألان تراوري.

ومع ذلك، لم تكن تلك الخطوة المتأخرة في مسيرته المهنية تهدف فقط إلى تعزيز رصيده البنكي قبل الاعتزال، حيث يعتبر سونج، 34 عامًا، لاعبًا رئيسيًا في صفوف حامل لقب الدوري الجيبوتي.

أليكس سونج في الواقع هو قائد آرتا سولار، ولعب في الدوري الجيبوتي في أواخر ديسمبر 2021، حيث يقسم وقته بين ناديه في شرق إفريقيا، ومنزل عائلته في الكاميرون غرب القارة.

ويملك سونج العديد من الاستثمارات في الكاميرون، بما في ذلك شركة إنشاءات في مدينة دوالا مسقط رأسه، وشركة أزياء، وصلات بمدرسة في ياوندي.

ومع ذلك، وجد سونج وقتًا للعب في دوري أبطال إفريقيا ضد توسكر الكيني في سبتمبر، حيث لم يتمكن آرتا سولار من عبور الدور التمهيدي الأول، بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب، ثم الخسارة 3-0 خارج أرضه.

كانت تلك المرة الأولى التي يلعب فيها آرتا سولار في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز الفريق المرصع بالنجوم بلقب دوري جيبوتي الممتاز لأول مرة في موسم 2020-21.

ألكسندر سونج اليكساندر سونج منتخب الكاميرون الكاميرون الزمالك أرسنال برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

موضوعات متعلقة

بخماسية.. سيدات برشلونة يسحق بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

نجما مانشستر يونايتد يغيبان عن الدنمارك في تصفيات أمم أوروبا 2024

منتخب إسبانيا يبدأ استعداداته لمواجهة قبرص في تصفيات اليورو

بيلينجهام وكولويل يغيبان عن مباراتي منتخب إنجلترا

صدمة بالمنتخب السعودي بسبب إصابة أفضل لاعب في آسيا

بعد سوء النتائج.. نابولي يصدر قرارا عاجلا بشأن مدربه جارسيا

الأولمبية تناقش عروض ملابس باريس 2024 ومتابعة خطة الإعداد للأولمبياد

أقصر طريق لمرمى المنافس.. فصل جديد في منهج ميكالي مع المنتخب الأولمبي

ترشيحاتنا

عبد السند يمامة: أنا أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.. فيديو

متجاهلا أزمته مع الزمالك.. أحمد فتوح يشارك جمهوره صورا جديدة

بتصميم شبابي أنيق ومواصفات أسطورية.. هونر تقلب الأسواق بسلسلة Honor 100

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2023 |إما التوازن أو الفشل

عمرو الفقي: ما يحدث في غزة شيء فظيع لا يمكن السكوت عليه

كانت رغبته الأهلي.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن انتقال مصطفى شلبي إلى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة ل هايدي موسى| شاهد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

كلود مونيه.. إصابة في عينه حولته لأشهر فنان عالمي.. ما القصة؟

إزاي تخزن العدس المطبوخ طول الشتا.. اكتشف الطريقة

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ