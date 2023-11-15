ألكسندر سونج..من قمة كرة القدم مع برشلونة إلى أرتا سولار الجيبوتي والاعتزال

أعلن ألكسندر سونج لاعب خط وسط منتخب الكاميرون السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

اللاعب صاحب الـ 36 عاما، كان قد مثل أندية أوروبية كبرى مثل أرسنال وبرشلونة، ليضع حداً لمسيرته التي انهاها على صعيد الأندية باللعب ضمن صفوف أرتا سولار بطل جيبوتي، الذي واجه الزمالك في دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لكن النجم الكاميروني لم يكن حاضراً في تشكيلة فريقه لمباراتي الذهاب والإياب بسبب عدم الجاهزية.

وفي إجمالي مسيرته لعب سونج 419 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 32 أخرى، وتعد فترة لعبه بقميص أرسنال هي الأفضل في مسيرته حيث خاض 204 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 23 أخرى.

بروفايل سونج



اليكساندر سونج بيلونج من مواليد 9 سبتمبر 1987 في دوالا في الكاميرون، هو لاعب كرة قدم كاميروني.

بدأ مسيرته الكروية مع نادي رديف باستيا الفرنسي في موسم 2003/2004، ولعب معهم 24 مباراة، وفي عام 2004 انتقل اليكساندر سونج إلى نادي باستيا الفرنسي، ولعب معهم حتى عام 2006، وشارك معهم في 32 مباراة.

وفي موسم 2005/2006 أعير اليكساندر سونج إلى نادي أرسنال الإنجليزي، وشارك معهم في 5 مباريات، ومنذ عام 2006 وهو يلعب مع نادي آرسنال الإنجليزي، وفي عام 2007 أعير إلى نادي تشارلتون أثلتك الإنجليزي، وشارك معهم في 12 مباراة، وفى عام 2012 انتقل لنادى برشلونة الإسباني بعقد يمتد لخمس سنوات.



شارك اليكساندر سونج مع المنتخب الكاميروني منذ عام 2005 في 39 مباراة ولم يحرز أي أهداف دولية حتى انطلاق كأس العالم 2014.



حقق اليكساندر سونج مع نادي برشلونة لقبين: بطولة الدوري الإسباني مرة واحدة، بطولة الكأس الإسباني مرة واحدة.

سقوط سونج

أثار لاعب الوسط الكثير من الاهتمام في نوفمبر 2020 عندما وقع مع النادي الجيبوتي الطموح، ارتا سولار، والذي يضم أيضًا العديد من اللاعبين الآخرين الذين سبق لهم اللعب في أوروبا، بما في ذلك كارلوس كاميني، وديافرا ساخو، وداني نونكيو، وألان تراوري.

ومع ذلك، لم تكن تلك الخطوة المتأخرة في مسيرته المهنية تهدف فقط إلى تعزيز رصيده البنكي قبل الاعتزال، حيث يعتبر سونج، 34 عامًا، لاعبًا رئيسيًا في صفوف حامل لقب الدوري الجيبوتي.

أليكس سونج في الواقع هو قائد آرتا سولار، ولعب في الدوري الجيبوتي في أواخر ديسمبر 2021، حيث يقسم وقته بين ناديه في شرق إفريقيا، ومنزل عائلته في الكاميرون غرب القارة.

ويملك سونج العديد من الاستثمارات في الكاميرون، بما في ذلك شركة إنشاءات في مدينة دوالا مسقط رأسه، وشركة أزياء، وصلات بمدرسة في ياوندي.

ومع ذلك، وجد سونج وقتًا للعب في دوري أبطال إفريقيا ضد توسكر الكيني في سبتمبر، حيث لم يتمكن آرتا سولار من عبور الدور التمهيدي الأول، بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب، ثم الخسارة 3-0 خارج أرضه.

كانت تلك المرة الأولى التي يلعب فيها آرتا سولار في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز الفريق المرصع بالنجوم بلقب دوري جيبوتي الممتاز لأول مرة في موسم 2020-21.