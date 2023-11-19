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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تغلق كيانا وهميا بالغربية.. وتحذر الطلاب من هذه المقرات.. وصندوق رعاية المبتكرين: نسعى لتشجيع ريادة الأعمال وربط التعليم بالصناعة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

«آثار عين شمس» و«البحوث الإسلامية» يعلنان مد موعد استقبال ملخصات مؤتمر علوم الآثار

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس و مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مد فترة استقبال ملخصات البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمــركـــــز الدراســــــات البـــردية والنـــقــوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية إلى ١٥ ديسمبر القادم استجابة لمطالب الباحثين الراغبين في المشاركة، حيث يعقد المؤتمر بعنوان: «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» في الفترة من 11 إلى 12 فبراير القادم، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة أ. د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و أ. د. حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

 

تمريض حلوان : امتحانات الميد تيرم تتم إلكترونيا

بدأت كليات جامعة حلوان ، الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

صندوق رعاية المبتكرين: نسعى لتشجيع ريادة الأعمال وربط التعليم بالصناعة

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن تنظيم ملتقى الابتكار (Innovation Arena) على هامش (ICT Cairo ) معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا ، برعاية وزير التعليم العالي.

 

مناقشة 18 بحثاً خلال 7 جلسات عملية بالمنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا

انتهت فاعليات الجلسات العملية للمنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا في نسخته السادسة، بعنوان الإدارة المتكاملة المستدامة – طريق نحو الجمهورية الجديدة "نموذج جامعة طنطا"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة.

 

التعليم العالي تغلق كيانا وهميا بالغربية.. وتحذر الطلاب من هذه المقرات

صدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المُسماة " فاندمنتال للتدريب"، والكائن مقرها في (عمارة التكية – شارع مسجد المنشاوي – الدور الرابع – طنطا – محافظة الغربية)، وتدعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية، وما يعادلها دون التقيد بسنة التخرج أو السن، وبحد أدنى 50% ، وأن الدراسة بها لمدة عامين بأقسام ( ضيافة جوية – ضباط ملاحة بحرية - تمريض – مختبرات وأشعة – تركيبات أسنان – إدارة أعمال – صحافة وإعلام – سياحة وفنادق - هندسة بترول – مساحة وخرائط – تكنولوجيا المعلومات )، كما تروج لنفسها بأنها تقدم لدارسيها مميزات تتضمن، منح شهادة تدريب نظري وعملي، وشهادات خبرة مُعتمدة، وكارنيه مزاولة مهنة، فضلًا عن منح شهادة دولية مُوثقة، بالإضافة إلى تغيير المسمى الوظيفي بالبطاقة.

 

 

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