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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«آثار عين شمس» و«البحوث الإسلامية» يعلنان مد موعد استقبال ملخصات مؤتمر علوم الآثار

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس و مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مد فترة استقبال ملخصات البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمــركـــــز الدراســــــات البـــردية والنـــقــوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية إلى ١٥ ديسمبر القادم استجابة لمطالب الباحثين الراغبين في المشاركة، حيث يعقد المؤتمر بعنوان: «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» في الفترة من 11 إلى 12 فبراير القادم، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة أ. د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و أ. د. حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

للمزيد من التفاصيل برجاء الضغط على اللينك الآتي:
https://www.facebook.com/events/652476616993541?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

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