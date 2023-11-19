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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صندوق رعاية المبتكرين: نسعى لتشجيع ريادة الأعمال وربط التعليم بالصناعة

صدى البلد

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن تنظيم ملتقى الابتكار (Innovation Arena) على هامش (ICT Cairo ) معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا ، برعاية وزير التعليم العالي.

 

ويُنظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتقى الابتكار على هامش (ICT Cairo) معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي سيُقام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

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قال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الصندوق استعد لتنظيم لملتقى الابتكار بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

 

وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ترتكز في أحد محاورها على تشجيع ريادة الأعمال، وربط التعليم بالصناعة، مشيرًا إلى أن ملتقى الابتكار يهدف إلى توفير منصة تجمع بين رواد الأعمال، والخبراء، والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال؛ بهدف تبادل الخبرات، والمعرفة، وتعزيز التعاون من أجل تطوير وتنمية الشركات الناشئة.

وأضاف الدكتور ضياء خليل أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ سيقدم من خلال ملتقى الابتكار العديد من الخدمات المختلفة لرواد الأعمال، والتي من بينها تقديم التمويل للشركات الناشئة المصرية في مرحلة التأسيس أو النمو، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لرواد الأعمال، من خلال شبكة من الخبراء والموجهين في مجال ريادة الأعمال.

وأكد أن التدريب من بين الخدمات التي سيقدمها الصندوق في الملتقى، وذلك من خلال تقديم جلسات توجيه وإرشاد لرواد الأعمال، بمشاركة خبراء ومختصين في مجال التسويق، وريادة وإدارة الأعمال؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، كما سيقوم الصندوق بتقديم عدد من الأنشطة والفعاليات خلال فعاليات الملتقى، والتي من بينها جلسات النقاش حول الموضوعات المختلفة ذات الصلة بريادة الأعمال، والمسابقات لاختيار أفضل الشركات الناشئة المصرية.

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