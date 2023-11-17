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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والجامعة الروسية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها، قالت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، إنه إيمانًا من معهد بحوث الإلكترونيات والجامعة المصرية الروسية بأهمية التعاون بين المؤسسات البحثية والتعليمية، ورغبةً في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات العلمية والبحثية، فقد تم الاتفاق على تبادل المعرفة العلمية والتقنية والمواد الأكاديمية، الي جانب إتاحة الفرص التدريبية، والاستفادة من القدرات العلمية والتجھیزات المعملیة بمعهد بحوث الالكترونيات، وإقامة المشروعات البحثية والتطبيقية المشتركة في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة وغیرھا من المجالات المشتركة، وتسجيل نتائج البحوث والمشروعات سواء في دوريات علمية أو براءات الاختراع، وذلك وفقًا لطبيعة نتائج هذه المشروعات ونوعيتها وتطبيقاتها الصناعية.

وأضافت رئيسة معھد بحوث الإلكترونيات أنه سيتم وضع آلية مشتركة لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال برامج تطبيقية مشتركة وتطوير الافكار الابتكارية وتحويلها لمخرجات نصف صناعية لتعزيز المُساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمُستدامة، هذا الي جانب استضافة رواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على مخرجات بحثية تطبيقية من مشروعات الطلاب بمقر مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

من جانبه، أشار د. شريف فخرى إلى أن الجامعة تسعى من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات إلى إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية، وتوفير التدريب للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال التكنولوجيا المُتطورة لإعداد الباحثين في مختلف كليات الجامعة؛ ليكونوا قادرين على حل المشاكل العلمية التكنولوجية التي تواجه المجتمع والمُصنعين في المجالات التقنية، فضلًا عن الإعداد الأمثل لطلاب الجامعة؛ لمواجهة التحديات التنافسية المحلية والعالمية المستقبلية، وتعزيز المهارات العلمية والاجتماعية والثقافية للطلاب وتأهيلهم؛ ليكونوا خريجين مُتميزين قادرين على تلبية احتياجات السوق في مختلف تخصصاتهم، والإسهام بشكل فعال في تنمية بلادهم؛ خصوصًا في المجالات التقنية والبرمجية التي أصبحت عصب الحياة العامة، والصناعية، والشخصية.

وقع بروتوكول التعاون عن معھد بحوث الإلكترونيات د. شیرین محمد عبدالقادر محرم رئيس المعھد، وعن الجامعة المصرية الروسية د. شريف فخري رئيس الجامعة، فيما شهد فاعليات توقيع البروتوكول من معهد بحوث الإلكترونيات، د. أحمد طوبال المشرف علي المكتب الفني بالمعهد؛ ود. باسم إبراهيم رئيس معمل الحوسبة السحابية والمشرف على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وعن الجامعة المصرية الروسية د. هشام فتحي عميد كلية الذكاء الاصطناعي، ود. علاء محمد البطش عميد كلية الهندسة، ود. شيماء مصطفى رئيس قسم الاتصالات بكلية الهندسة، ود. سامح ظريف رئيس قسم الذكاء الاصطناعي بكلية الذكاء الاصطناعي، ود. وائل بدوى رئيس قسم علوم البيانات بكلية الذكاء الاصطناعي.

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