عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور: الكيانات الوهمية ظواهر سلبية تهدد المجتمع والعملية التعليمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكيانات الوهمية تُعد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع والعملية التعليمة، والتي تروج لنفسها على أنها مؤسسات معتمدة ومرخصة، مما يتسبب في خسائر مادية ومعنوية للطلاب وأولياء الأمور.

وفي هذا الإطار، أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة " أكاديمية الأقصى للعلوم الطبية" ، والكائن مقرها في (14 شارع محمد نجيب  - سيدي بشر البحري - قسم المنتزه  – محافظة الإسكندرية)، والتي تدعى منح شهادات معتمدة من الجامعات الحكومية وذلك في أقسام (التمريض - التحاليل الطبية – فني أشعة – فني صيدلي)، وقبولها خريجي " الشهادة الإعدادية، الثانوية العامة، والثانوية الازهرية، الدبلومات الفنية، دبلوم مهني "، كما تقوم بالترويج لنفسها بأنها تعطى شهادات معتمدة من جهات حكومية، حيث يدرس الطالب داخل الحرم الجامعي، مع إمكانية تغيير المهنة في البطاقة .

ووجه د. أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مخاطبة السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق، وما تراه المحافظة في هذا الشأن، ومخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بصورة من هذا التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر) 
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر يطالب المسلمين في بقاع الأرض بمواصلة الدعاء نصرة الفلسطينيين

مدبولي: القصف الإسرائيلي غير المسبوق بغزة يعكس قصور النظام الدولي

السفارة الأمريكية بالقاهرة توجه رسالة للسفيرة الجديدة هيرو مصطفى

التعليم في أسبوع|تكريم تلميذ عبقري دخل الكلية بالابتدائية.. واستعدادات لتطوير الثانوية العامة

أوقفوا هذا التهور.. معارض اسرائيلي يهاجم قرار إدخال الوقود إلى غزة

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد الله الطفل الفلسطيني.. رحلة العلاج من فيديو الاستغاثة الى الوصول لمستشفى معهد ناصر|القصة الكاملة

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يحرج أصالة بسبب فستانها في الرياض.. سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة نسرين إمام.. شاهد

احذري.. عوامل تزيد من خطر إصابة النساء بهذا النوع لـ السرطان

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ