مصر تتولى رئاسة المجموعة العربية للتعاون الفضائي بدورتها القادمة| تفاصيل

حضر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي الاجتماع التاسع للمجموعة العربية للتعاون الفضائي والتي بدأت فعاليتها يوم الثلاثاء الموافق14 نوفمبر، برئاسة المهندس سالم بطي الكبيسي المدير العام لوكالة الفضاء الإماراتية.

كما حضر كل من أحمد الجوفلي القائم بعمل رئيس التطوير والتخطيط بالهيئة السعودية للفضاء، محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بملكة البحرين، و معمر الحدادين مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني ومدير المركز الإقليمي للأمم المتحدة لتعليم علوم الفضاء بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة هالة خالد الجسار رئيسة قسم الفيزياء بجامعة الكويت ورئيسة وفد دولة الكويت، والدكتور سعود بن حميد بن سالم الشعيلي مدير عام السياسات والحوكمة ورئيس فريق برنامج الفضاء الوطني بسلطنة عمان، وجان كلود الخوري الملحق الإقتصادي بسفارة لبنان ممثلاً للجمهورية اللبنانية، وأكرم رفيق المدير العام للمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي بالمملكة المغربية.



واستعرض الرئيس التنتفيذي لوكالة الفضاء المصرية في هذا الإطار أهم إنجازات وكالة الفضاء المصرية منوهًا لما تم خلال هذا العام والتي تمثلت في استكمال منشآت المرحلة الأولى للمدينة الفضائية، وتوقيع مصر لاتفاقية المقر الخاصة بوكالة الفضاء الإفريقية، وكذلك استكمال وتشغيل مركز التجميع والتكامل والاختبار الذي يعد الأكبر من نوعه إفريقيَا، أيضَا تجميع وتكامل واختبار النماذج الخاصة بالقمر الصناعي مصر سات 2 وتجهيزه للإطلاق في 3 ديسمبر 2023، كما وتطرق إلى الانتهاء من تصميم وتصنيع واختبار القمر الصناعي التجريبي نكس سات وتجهيزه للإطلاق في 25 ديسمبر 202.

ونوه إلى الانتهاء من تجهيز محطة استقبال لبيانات الأقمار الصناعية، والانتهاء من تجهيز معمل محاكاة المدارات وتأثير البيئة الفضائية على الأقمار الصناعية مثل الجاذبية الصغرى، المجال المغناطيسي وأشعة الشمس.



وجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية قد ترأست المجموعة العربية منذ تكوينها.



وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة بالإجماع على أن تتولى جمهورية مصر العربية، ممثلة في وكالة الفضاء المصرية، رئاسة المجموعة العربية للتعاون الفضائي اعتبارًا من تاريخه.

وشهد اللقاء مراسم نقل الرئاسة أثناء الاجتماع حيث ألقى الأستاذ الدكتور شريف صدقي كلمة موجزة أعرب فيها عن استعداد مصر الكامل لدعم نهضة قطاع الفضاء في الوطن العربي من خلال إتاحة الإمكانيات المتوفرة بوكالة الفضاء المصرية لاستضافة الدول الأعضاء بالمجموعة، كما وتم الاتفاق على عقد المؤتمر القادم للمجموعة في شهر سبتمبر 2024 في القاهرة بمقر وكالة الفضاء المصرية .