خبيرة تغذية علاجية : النشويات والسكريات إدمان..وخصم على كورس الأناسيليوم

قالت مها عطوة، خبيرة التغذية العلاجية، إن النشويات و السكريات تعتبر إدمان و تُهضم بشكل سريع، وتولد الشعور بالجوع السريع، مؤكدة أنها تعطي طاقة مؤقته للفرد.

وأوضحت "عطوة"، خلال لقائها ببرنامج ست الستات المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم الإعلامية دينا رامز، أنه يمكن استبدال البروتين و الألياف بالسكريات و النشويات و في الوقت ذاته فإنها تظل بالمعدة فترة أطول و تولد إحساس بالشبع لفترة أطول.

كورس الأناسيليوم

ونوهت "عطوة"، إلى أن كورس الأناسيليوم يظل بالمعدة فترة كبيرة و يولد الإحساس بالشبع، بالإضافة أن الأناسيليوم عبارة عن ألياف يزيد حجمها مع شرب الماء و بالتالي يقلل من احتياج الجسم للسكريات و النشويات، لافتة إلى أن التوت البري يقوم بزيادة معدل الحرق 4 أضعاف.

ولفتت، إلى أن كورس الأناسيليوم يعمل على إنقاص الوزن من 10 إلى 15 كيلو شهريا، و حاليا يصل خصم كورس الشهر إلى 40% بالإضافة إلى 2 هدية مع الكورس و هم: كريم نضارة للبشرة، و فيتامين د.