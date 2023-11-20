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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«الحموات عقارب»| حكاية جريمة عائلية في سوهاج.. اكتشاف لغز العثور على جثــة مقيدة وملقاه داخل ترعة

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تحمل عبارة "الحموات عقارب"، قصةً حقيقية أكثر رعبًا وتشويقًا من الخيال السينمائي. القصة تنطلق من واقعة مأساوية في محافظة سوهاج، حيث تجتمع الحقائق المروعة والتفاصيل الصادمة لتشكل سيناريوًا يتفوق حتى على دراما السينما.
 

البداية: تغيب الفني الميكانيكي

بدأت الأمور بتلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بتغيب "م.ا"، الذي يعمل فنيًا في شركة المياه وميكانيكيًا في ورشة بناحية قرية جهينة الشرقية. وكانت الشكوك تحوم حول اختفائه لمدة خمسة أيام، مما دفع الشرطة إلى بدء التحقيقات.

كواليس خلافات عائلية

في محضر الشرطة، أفادت زوجته بعدم وجود مشكلات زوجية قبل الواقعة، ولكنها أشارت إلى وجود معاملات مالية بين زوجها ووالدتها، وخلافات سابقة. هنا بدأت التحقيقات في العلاقات العائلية المعقدة وكشف الستار عن خفايا تلك القصة المأساوية.
 

قصه جريمة الخيانة سوهاج رعب ا بلاغ ا خلافات عائلية

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