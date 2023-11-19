لنزلات البرد والإنفلونزا.. طريقة عمل شوربة الدجاج بالخضار

شوربة الدجاج تعتبر علاجا فعالا للإنفلونزا، ونزلات البرد كما تتميز شوربة الدجاج بفاعليتها في علاج هذه الأمراض ، وتعمل شوربة الدجاج كمضاد للالتهابات ، وتساعد على تخفيف الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز التنفسي العلوي، ولها مذاق شهي ولذيذ، وفيما يلي خطوات عمل شوربة الدجاج.

طريقة عمل شوربة الدجاج بالخضار:

المكونات:

صدر دجاج

عدد ٢ ليمون

حبهان

فلفل أسود

ملح

توابل دجاج

ملعقتين دقيق

كوب لبن

عدد ١ بصلة



طريقة التحضير:

نقوم بتقطيع صدر الدجاج الي مكعبات صغيرة متساوية، ويفضل عدم استخدام جلد الدجاج أثناء نزلات البرد

نقطع البصل ايضا ال مكعبات صغيرة أو يمكن تقطيع بال(كبة)الكهربائية او باستخدام ( المبشرة) اليدوية .

نحضر ليمونه وقطعها الي ٤ ارباع.

في قدر ساخن علي النار نقوم بوضع ملعقة زبدة وملعقة زيت ثم نضع مكعبات الدجاج داخل القدر الساخن ونقوم بتشويح الدجاج ونضع عليه القليل من الفلفل الأسود.

عند ملاحظة تغير لون قطع الدجاج جميعها الي اللون الابيض ، نضع البصل والليمون ونتركها قليلا في القدر حتي تفوح رائحة الليمون.

ثم نضع الحبهان وتوابل الدجاج.

نقوم بإضافة ملعقتين الدقيق انقلب حتي يختفي.

ثم نضع ماء مغلي داخل القدر ونضيف كوب اللبن.

وتستمر في التقليب حتي تزداد الشوربة القليل من القوام ، ونطفئ النار

ويمكن اضافة حلقات البصل الأخضر لزيادة الفائدة وإعطاء شكل جمالي .