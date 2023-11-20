الجمارك تبيع سبائك ذهب وفضة ب166 مليون جنيه

باعت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري، 64 لوطا من السبائك الذهبية والفضة بوزن اجمالي قدره 131.4 كجم بقيمة إجمالية تقدر 166 مليون جنيه في مزاد علني مفتوح لصالح مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.



كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية عن أن الكميات المباعة في المزاد كانت عبارة عن 31 لوط سبائك ذهبية بوزن 68.4 كجم، و23 لوط سبائك فضة وزنها 63 كجم.



وذكر التقرير أنه تم حجز كميات من اللوطات الأخري كانت قد تم مصادرتها على ذمة قضايا لضم يتم البت فيها علي أن تقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ " الدمغة والموازين" بما تم في تلك الكميات المصادرة.



وتشير المادة 31 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقرارات المتعلقة بهما بأن تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك لبعمبة ، بحيث تحصل على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التى تتحملها لمباشرة إجراءات البيع، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.