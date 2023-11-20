الرعاية الصحية: تقديم مليون خدمة طبية وفق أحدث البروتوكولات بجنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن سلسلة إنجازاتها بمحافظة "جنوب سيناء"، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها، تم تقديم ما يقرب من مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال 20 وحدة و مركزًا لطب الأسرة تابعين للهيئة بجنوب سيناء التي بلغت 300 ألف خدمة رعاية صحية أولية، منها حوالي 100 ألف خدمات الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 115 ألفا، و45 ألف خدمات الأسنان، وأكثر من 75 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 25 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

ولفت إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء تخطت 650 ألف خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 5 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهي مستشفيات «شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، سانت كاترين، طابا، الطور المصغر "الميداني"»، منها أكثر من ربع مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، و 420 ألف خدمة وفحص طبي ومعملي، إضافة إلى أكثر 6000 عملية وتدخل جراحي ما بين عمليات فائقة الدقة ومتقدمة وذات مهارة فضلًا عن العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وبنسب نجاح عالمية.

وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 120 ألف مواطن حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء 31 منشآة صحية، منها 23 مركزا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب سيناء.

وأشار إلى موقف الاعتماد بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي طبقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها عالميًا، فضلاً عن حصولها على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI"، والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH كأول عضو مصري مسجل بالشبكة كأول مستشفى أخضر، مشيرًا إلى الاعتماد المبدئي لـ 12 منشأة طبية بالمحافظة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى أن محافظة جنوب سيناء ستصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر، بما تمتلكه من مقومات هائلة تُمكِّنها من أن تصبح أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العلاجية، وأحد أهم الوجهات المتفردة للوافدين إلى مصر بغرض السياحة والعلاج.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية: بلغ إجمالي فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية و 8 مستشفيات، بالإضافة إلى 580مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبي.

تجدر الإشارة، إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء، والمحافظين، وسفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عدد من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.

مستشفيات جنوب سيناء

IMG-20231120-WA0072

IMG-20231120-WA0071(1)

IMG-20231120-WA0063

IMG-20231120-WA0063(1)