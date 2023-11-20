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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: إنهاء قوائم الانتظار للرعايات والجراحات المتخصصة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا تنظيميا مع مديرى إدارة المستشفيات وإدارة الكلى، وإدارة الطوارئ وفريقهم المعاون وذلك بهدف عمل حصر لجميع قوائم الانتظار للجراحات المتخصصة بجميع مستشفيات القطاع الصحى بالمحافظة وتحديد كافة التحديات التى تعيق الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالاضافة إلى تحديد القدرة الاستيعابية لكل مستشفى خلال الأسبوع.


وأكد الجزار حرص المديرية على الانتهاء من جميع قوائم الانتظار فى أقل وقت ممكن، إلى جانب محاولة الانتهاء من قوائم الانتظار للعنايات المركزة بزيادة حجم الاستعانة بالأطباء ومحاولة عمل مجمعات رعايات مركزة كبرى، حيث تم اختيار مستشفى القناطر الخيرية ومستشفى صدر المرج، ليصل عدد أسرة العناية إلى 130 سرير بكل مستشفى بدلا من 30 سرير فى الوضع الحالى.


وتابع أنه تم مناقشة تشكيل لجان لتقييم مراكز الغسيل الكلوى الخاصة من حيث استيفاء كافة المعايير الخاصة بسلامة المريض من حيث مكافحة العدوى والجودة ومراجعة كفاءة الماكينات والتأكد من سلامة البنية التحتية للمكان، من أجل الاستعداد لميكنة جميع مراكز الغسيل الكلوى ورفع قيمة الجلسات لتتماشى مع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.


وعقد الدكتورة حمودة الجزار اجتماع مع الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية ، بحضور الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية من أجل توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى بنها الجامعى ومستشفيات مديرية الصحة على نطاق واسع لتدريب الأطباء والاستعانة بأكبر عدد ممكن من الأطباء ذوى التخصصات الدقيقة للتوسع فى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بمستشفيات وزارة الصحة كجراحات الأورام، وجراحات العظام وجراحات الأطفال.


تضمن الاجتماع مناقشة توحيد بيانات القطاع الصحى على مستوى المحافظة ومحاولة التغلب على كافة التحديات التى تعيق الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالمحافظة.

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