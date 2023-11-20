شروط التقديم للحج السياحي .. تفاصيل

حملة كبري تقوم بها حاليا شركات السياحة استعدادا لموسم الحج 2024م، معلنة عن برامج الحج المُختلفة، بعد اعتماد أحمد عيسي، وزير السياحة، الضوابط المنظمة للموسم الجديد.

ما هي الضوابط والقواعد المنظمة للحج

أعلنت وزارة السياحة عن الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هجريًا، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وتم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

شروط التقديم في قرعة الحج السياحي 2024

-يجب أن يتمتع المُتقدم لأداء مناسك الحج، بالصحة الجيدة.

-أن يكون معافى من جميع الأمراض التي تعوق سفره.

-ألا يقل عمر الذكور عن 25 عامًا إلا لو كان مرافقًا لأحد والديه شرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

ويشترط للسيدات اللائي تجاوزن عمرهم 45 عامًا، ولم دون ذلك، يجب وجود محرم شرعي مرافق لها.

- يسمح هذا الموسم، السماح للسيدات دون 45 عامًا، بالسفر دون محرم، لأداء مناسك الحج.

- يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته.

- ويحمل بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويكون كامل الأهلية والقانونية لأداء المناسك.

خطوات التسجيل في حج القرعة السياحي 2023

يتم تقديم طلب الحج من خلال الشركة السياحية بموقع ترانس، وهو تابع لوزارة السياحة والآثار.

- الدخول إلى موقع الغرفة من هنا وتحديد مستوى الحج، وكتابة الإيميل الخاص بالحج.

- قم بدفع جدية الحجز.

- ثم قم بالدخول مجددًا على موقع الغرفة لتحديد مستوي الحج، ودفع إيصال السداد بالرقم.

- وبعدها انتظر إرسال اليوزر والباسورد على الإيميل.

- ثم قم بالدخول على بوابة الحج المصرية، لتفعيل اليوزر نيم والباسورد.

موعد التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج

سيتم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، الإثنين الموافق، و6 جمادى الأول 1445هجرياً، والذي سيستمر فتحه حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هجرياً.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 1445هجرياً

- إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج براً ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج.

- السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.

- لأول مرة، السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء)

- كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحى للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقاً للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

وأرسلت الوزارة، هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار عقدت، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعداداً لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.

- أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج براً ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج.

- تم السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.

- لأول مرة، سيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء).

- كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقاً للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

وقد قامت الوزارة بإرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، مؤكدة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.